حفظ فائض الطعام بساحات المسجد الحرام

وأوضح مدير الجمعية أحمد حربي المطرفي، أن الجمعية حشدت هذا العام 530 من الموظفين والمتطوعين، لتنفيذ هذا المشروع النوعي في ساحات المسجد الحرام، حيث يقوم الفريق بجمع الفائض وفرزه وتقديمه للمحتاجين في مكة المكرمة.
وأضاف المطرفي أن الهدف من هذا المشروع هو تعزيز الأمن الغذائي، والتقليل من الهدر وتحقيق رغبة المتبرعين في وصول صدقاتهم إلى المحتاجين، مشيرًا إلى أن المشروع حافظ على 213 ألف وجبة في شهر رمضان للعام الماضي، من ساحات المسجد الحرام.
وأكد أنه يطمح إلى تكثيف فريق العمل والجهد، لمواكبة الأعداد الكبيرة التي تشهدها ساحات المسجد الحرام، والتأكد من عدم وجود هدر في أي موقع من المواقع.
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