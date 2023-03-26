السعودية اليوم / "المركز الوطني للأرصاد" : ارتفاع الأمواج على بدر وينبع والرايس



المدينة المنورة 04 رمضان 1444 هـ الموافق 26 مارس 2023 م واس

نبَّه المركز الوطني للأرصاد ليوم غد من ارتفاع الأمواج على منطقة المدينة المنورة؛ تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظتي بدر وينبع ومركز الرايس.

وبيَّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الواحدة صباحًا وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

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22:20ت م

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