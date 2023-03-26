السعودية اليوم / جمعيتا البيئة السعودية وأصدقاء البيئة الإمارتية تطلقان فعاليات "يوم الأرض"



جدة 04 رمضان 1444 هـ الموافق 26 مارس 2023 م واس

أقامت جمعيتا البيئة

وتصب "ساعة الأرض" في ترشيد استهلاك الطاقة لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري، وتقديم ذلك كرسالة قوية بضرورة الحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، ودعوة الأفراد والمؤسسات للمشاركة بتخفيض استهلاك الطاقة، بمشاركة أكثر من 180 دولة، توجيهًا للعالم لحماية الطبيعة وضمان الصحة والسلامة وازدهار الأرض.

وشملت الفعاليات برامج توعوية وكلمات توجيهية "افتراضية" ومقاطع "فيديوهات" إلى جانب مشاركة طلاب وطالبات المدارس من أجل إيصال مفهوم ساعة الأرض لهم.

ويهدف يوم الأرض إلى رفع الوعي بخطر التغير المناخي، وذلك من خلال تنقيذ الحملات والمبادرات التوعية؛لتوفير كميات كبيرة من الكهرباء، وخفض الانبعاثات الكربوني، التي تعدُّ أكبرَ التحديات التي يواجهها العالم، حيث تدعى الدول إلى إطفاء الأضواء غير الضرورية في مبانيها لمدة ساعة.

وفي ختام الفعاليات كُرِّم 50 طالبًا وطالبةً جرى اختيارهم بالقرعة ليحصلوا على جوائز عينية.

// انتهى //

22:19ت م

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جدة 04 رمضان 1444 هـ الموافق 26 مارس 2023 م واسأقامت جمعيتا البيئة السعودية وأصدقاء البيئة الإمارياتية - أمس - فعاليات يوم الأرض تحت شعار "ساعة التغيير" تزامنًا مع يوم الأرض الذي تحتفي به دول العالم، بمشاركة رؤساء مجلس جمعيات البيئة بمجلس التعاون الخليجي.وتصب "ساعة الأرض" في ترشيد استهلاك الطاقة لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري، وتقديم ذلك كرسالة قوية بضرورة الحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، ودعوة الأفراد والمؤسسات للمشاركة بتخفيض استهلاك الطاقة، بمشاركة أكثر من 180 دولة، توجيهًا للعالم لحماية الطبيعة وضمان الصحة والسلامة وازدهار الأرض.وشملت الفعاليات برامج توعوية وكلمات توجيهية "افتراضية" ومقاطع "فيديوهات" إلى جانب مشاركة طلاب وطالبات المدارس من أجل إيصال مفهوم ساعة الأرض لهم.ويهدف يوم الأرض إلى رفع الوعي بخطر التغير المناخي، وذلك من خلال تنقيذ الحملات والمبادرات التوعية؛لتوفير كميات كبيرة من الكهرباء، وخفض الانبعاثات الكربوني، التي تعدُّ أكبرَ التحديات التي يواجهها العالم، حيث تدعى الدول إلى إطفاء الأضواء غير الضرورية في مبانيها لمدة ساعة.وفي ختام الفعاليات كُرِّم 50 طالبًا وطالبةً جرى اختيارهم بالقرعة ليحصلوا على جوائز عينية.// انتهى //22:19ت م0189

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / جمعيتا البيئة السعودية وأصدقاء البيئة الإمارتية تطلقان فعاليات "يوم الأرض" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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