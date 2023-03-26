السعودية اليوم / الزكاة والضريبة والجمارك تدعو مكلفيها للاستفادة من مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية



الرياض 04 رمضان 1444 هـ الموافق 26 مارس 2023 م واس

دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، المكلفين الخاضعين للأنظمة الضريبية إلى المسارعة للاستفادة من مبادرة " إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية" التي أعلنت الهيئة عن تمديدها في نهاية نوفمبر الماضي وذلك لمدة 6 أشهر إضافية، بحيث تنتهي في 31 مايو القادم.

وأوضحت الهيئة أن المبادرة تتضمن إعفاء المكلفين من غرامات التأخر في التسجيل بجميع الأنظمة الضريبية، والتأخر في السداد، والتأخر في تقديم الإقرار في جميع الأنظمة الضريبية، إضافة إلى غرامة تصحيح الإقرار لضريبة القيمة المضافة، وغرامات مخالفات الضبط الميداني المتعلقة بتطبيق أحكام الفوترة الإلكترونية، والأحكام العامة الأخرى لضريبة القيمة المضافة.

وأضافت أنه يُشترط للاستفادة من المبادرة، أن يكون المكلف مسجلًا في النظـام الضريبي، وأن يتم تقديم جميع الإقرارات واجبـة التقديـم للهيئة، وسداد كامل أصل دين الضريبة المتعلق بالإقرارات الضريبية المستحقة، مع إمكانية التقدم للهيئة بطلب تقسيطها، شريطة أن يتم تقديم الطلب في أثناء سريان المبادرة، وأن يتم الالتزام بسداد جميع الأقساط المستحقة خلال مواعيد استحقاق سدادها وفق خطة التقسيط المعتمدة من الهيئة، مؤكدةً أن المبادرة لا تشمل الغرامات المرتبطة بمخالفات التهرب الضريبي، والغرامات التي سُددت قبل تاريخ سريان هذه المبادرة.

ودعت الهيئة المكلفين إلى الاطلاع على التفاصيل من خلال الدليل الإرشادي الميسَّر الخاص بالمبادرة، المتاح عبر موقعها الإلكتروني، والتواصل عند وجود أي استفسارات عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار الـ 24 ساعة، أو حساب "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك" على منصة "تويتر"، أو من خلال البريد الإلكتروني :

يُشار إلى أن مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية تأتي امتدادًا لمبادرات الهيئة السابقة التي أطلقتها؛بهدف التخفيف من الآثار الاقتصادية والمالية الناتجة عن جائحة

// انتهى //

22:12ت م

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الرياض 04 رمضان 1444 هـ الموافق 26 مارس 2023 م واسدعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، المكلفين الخاضعين للأنظمة الضريبية إلى المسارعة للاستفادة من مبادرة " إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية" التي أعلنت الهيئة عن تمديدها في نهاية نوفمبر الماضي وذلك لمدة 6 أشهر إضافية، بحيث تنتهي في 31 مايو القادم.وأوضحت الهيئة أن المبادرة تتضمن إعفاء المكلفين من غرامات التأخر في التسجيل بجميع الأنظمة الضريبية، والتأخر في السداد، والتأخر في تقديم الإقرار في جميع الأنظمة الضريبية، إضافة إلى غرامة تصحيح الإقرار لضريبة القيمة المضافة، وغرامات مخالفات الضبط الميداني المتعلقة بتطبيق أحكام الفوترة الإلكترونية، والأحكام العامة الأخرى لضريبة القيمة المضافة.وأضافت أنه يُشترط للاستفادة من المبادرة، أن يكون المكلف مسجلًا في النظـام الضريبي، وأن يتم تقديم جميع الإقرارات واجبـة التقديـم للهيئة، وسداد كامل أصل دين الضريبة المتعلق بالإقرارات الضريبية المستحقة، مع إمكانية التقدم للهيئة بطلب تقسيطها، شريطة أن يتم تقديم الطلب في أثناء سريان المبادرة، وأن يتم الالتزام بسداد جميع الأقساط المستحقة خلال مواعيد استحقاق سدادها وفق خطة التقسيط المعتمدة من الهيئة، مؤكدةً أن المبادرة لا تشمل الغرامات المرتبطة بمخالفات التهرب الضريبي، والغرامات التي سُددت قبل تاريخ سريان هذه المبادرة.ودعت الهيئة المكلفين إلى الاطلاع على التفاصيل من خلال الدليل الإرشادي الميسَّر الخاص بالمبادرة، المتاح عبر موقعها الإلكتروني، والتواصل عند وجود أي استفسارات عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار الـ 24 ساعة، أو حساب "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك" على منصة "تويتر"، أو من خلال البريد الإلكتروني : [email protected] يُشار إلى أن مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية تأتي امتدادًا لمبادرات الهيئة السابقة التي أطلقتها؛بهدف التخفيف من الآثار الاقتصادية والمالية الناتجة عن جائحة كورونا وتداعياتها، حيث أعادت الهيئة إطلاقها مطلع يونيو 2022م.// انتهى //22:12ت م0186

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الزكاة والضريبة والجمارك تدعو مكلفيها للاستفادة من مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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