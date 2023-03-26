السعودية اليوم / إصابة شخص جرَّاء تحطُّم مروحية تابعة لحرس السواحل الهندي



نيودلهي 04 رمضان 1444 هـ الموافق 26 مارس 2023 م واس

أصيب شخص جراء تحطم مروحية تابعة لحرس السواحل الهندي اليوم ، بعد إقلاعها من موقعها في مطار كوشين الدولي جنوب الهند.

وأوضح خفر السواحل الهندي أن الطيار فقد السيطرة على المروحية عندما كانت على ارتفاع 40-30 قدمًا فوق سطح الأرض.

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21:38ت م

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