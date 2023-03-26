السعودية اليوم / مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف يعقدُ اجتماعَه الـ 25



الرياض 04 رمضان 1444 هـ الموافق 26 مارس 2023 م واس

رأسَ معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف الأستاذ محمد بن عبد الله الجدعان - اليوم - الاجتماعَ الـ 25 لمجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف، بحضور محافظ الهيئة عماد بن صالح الخراشي، وأعضاء المجلس.

وناقشَ المجلس، عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله؛ من أبرزها تقرير الأداء الاستثماري لشركة أوقاف للاستثمار (الذراع الاستثماري للهيئة) للعام المالي 2022م،ونتائج مؤشرات الأداء الإستراتيجي للهيئة للعام 2022م، كما اعتمد القوائم المالية للهيئة للعام المالي 2022م، والتقرير السنوي لذات العام.

واطلع المجلس على سير العمل في مشروع إستراتيجية القطاع الوقفية، وتحديث إستراتيجية الهيئة، مختتمًا اجتماعه بتأكيد أهمية قطاع الأوقاف ودوره في الفاعل في خطط وبرامج التنمية، وإسهاماته في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

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20:42ت م

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