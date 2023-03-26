

الرياض 04 رمضان 1444 هـ الموافق 26 مارس 2023 م واس

أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن الملح يحتوي على عنصر الصوديوم الذي يؤدي دورًا مهمًا في العمليات الحيوية في الجسم ووظائف الخلايا، إلا أن ارتفاع استهلاكه يرتبط بمخاطر صحية، لذلك توصي منظمة الصحة العالمية بعدم تجاوز 5 غرامات من الملح يوميًا للبالغين بما يعادل ملعقة طعام صغيرة.

وأفادت أن هناك إضافات كثيرة للمنتجات الغذائية تحتوي على الملح لها مسميات مختلفة من المهم التعرّف عليها لتسهيل معرفة محتوى المنتج من الملح، مثل: (صوديوم، فوسفات صوديوم، ملح بحري، نترات صوديوم، باكنج باودر، بنزوات الصوديوم، بيكربونات الصوديوم، غلوتامات أحادية الصوديوم).

ولخفض استهلاك الملح تنصح "الهيئة" بقراءة البطاقة التغذوية واختيار المنتجات الغذائية قليلة الصوديوم أو التي تكون بدون ملح مضاف، واستخدام بدائل أكثر صحة عن الملح لتعزيز النكهة مثل: الليمون والخل والأعشاب والتوابل أثناء الطبخ وتناول الوجبات.

ومن المخاطر الصحية التي قد يتسبب بها ارتفاع استهلاك الصوديوم، أمراض القلب، وأمراض الأوعية الدموية، والسكتة الدماغية، لذا فإن إجراء بعض التغيرات اليومية لها تأثير كبير على الصحة، ومن أهم تلك الممارسات الموصى بها إعداد بعض الأطعمة في المنزل، وتجنب شراء الأطعمة سريعة التحضير عالية المحتوى بالملح مثل: الشوربات سريعة التحضير، المعكرونة سريعة التحضير، اللحوم المصنعة، البيتزا، الأطعمة المعلبة، الشطائر، إضافةً إلى الأجبان بأنواعها، ومكعبات مرق الدجاج، ورقائق البطاطس، والمايونيز.

// انتهى //

19:34ت م

0164





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "الغذاء والدواء" تنصح باستخدام بدائل أكثر صحة عن الملح لتعزيز النكهة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.