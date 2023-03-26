شكرا لقرائتكم وزير الطاقة يروي ما دار بينه وبين ولي العهد بعد هجوم بقيق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشف وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان ما دار بينه وبين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بعد هجوم بقيق الإرهابي وتأثيره على أسواق وإنتاج النفط.

وقال وزير الطاقة في تصريحات لبرنامج “حكاية وعد” الذي يعرض على قناة “السعودية” إنه تحدث إلى ولي العهد وقال له إنه “لا يمكن التقييم الآن وننتظر حتى يكون الوضع آمنًا وسليمًا وبالتالي الفرق الفنية والمهندسون المشرفون يدخلون للتقييم فهناك تخوف من الغاز والاشتعال”.

تقييم وانتظار

وأضاف “بدأنا التقييم من اليوم الثاني، وطلبت من شركة أرامكو أن يخبرونني بالنتائج وقلت لهم لن أجيء عندكم سأجلس في فرع الوزارة بالظهران وسأنتظر لأنني أعتقد أن أسوأ شيء تسويه في هذه الظروف أنك تيجي وتراقب الناس وهم يحاولون القيام بعملهم”.

ولفت إلى أنه شعر وقتها بأكبر انكسار في حياته لأن المملكة كانت تتباهي بأنها المصدر الآمن الموثوق به في الطاقة بالعالم، لكن بسبب الانفجار تم فقد نصف الطاقة الإنتاجية فظهرت مخاوف في عدم قدرة أرامكو على توفير صادرات النفط.

وضع مخيف

واعترف أنه رأى وقتها الوضع بأنه مخيف، وفكر ألا يبلغ ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالأمر، موضحًا أنها مسؤولية كبيرة وخطيرة لمراجعة الأرقام المتعلقة بالنفط، وبعدها تم التواصل مع ولي العهد وطلبت منه فرصة للغد حتى أبلغه بالأمر، لأنها سمعة المملكة.

وأكد أن من مزايا ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بأنه يعطي فرصة للجميع للمناقشة، لافتًا إلى أنه تم تقديم العروض والتقييم بأن الانفجار لن يكون له أثر كبير على الأسواق المحلية إلا في شيء محدود من منتجات الغاز.