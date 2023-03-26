

طوكيو 04 رمضان 1444 هـ الموافق 26 مارس 2023 م واس

ضرب زلزال بقوة 5.2 درجات على مقياس ريختر اليابان اليوم قرابة الساحل الشرقي لجزيرة هونشو.

وذكر المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل أن مركز الزلزال على عمق 10 كيلومترات تحت سطح البحر، عند التقاء خط عرض 38.25 درجة شمالاً وخط طول 142.13 درجة شرقاً، ولم ترد على الفور أنباءً عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية.

// انتهى //

19:25ت م

0163





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب اليابان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.