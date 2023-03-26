شكرا لقرائتكم وزير الطاقة يكشف تفاصيل اللحظات الأولى بعد استهداف منشآت أرامكو في بقيق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشف وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان كيف حول السعوديون حادثة بقيق إلى حدث إيجابي يعزز قيمة المملكة دوليًا.

عدم تكرار الحادث

وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان في برنامج “حكاية وعد” “أتذكر دخل علينا ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قبل الفجر، وقدمنا العرض الموجز وناقشنا تأمين المناطق وعدم تكرار الحادثة مرة أخرى ومنع تعرض منشآت أخرى لعمل مشابه”.

وأضاف وزير الطاقة أنه كان هناك رأي بشأن إعلان الأمر اليوم قبل الغد، لتعزيز الموثوقية وعدم حدوث هذه الواقعة مرة أخرى، فضلًا عن استغلال هذه الفرصة الاستغلال الأمثل، لنعلن للعالم قدرة المملكة للعودة.

وأشار “ذكر لي ولي العهد وقتها خلال 5 دقائق فقط كيف يكون تأثير هذه الحادثة على الأسواق قلت الأسواق ستنخفض، لكن بموثوقيتنا بترتفع وفعلًا هذا ما حدث”.