شكرا لقرائتكم أمنية الطفلة سلوان تتحقق بالاستمتاع في بوليفارد وورلد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - حقق برنامج “أمنية” الذي يقدمه الفنان فايز المالكي ويعرض على قناة السعودية، أمنية طفلة من متلازمة داون تدعى سلوان، بالذهاب إلى بوليفارد وورلد وتجربة ركوب القارب لأكبر بحيرة صناعية في العالم.

الذهاب إلى بوليفارد وورلد

وظهر المالكي خلال مقطع فيديو وهو يتحدث مع سلوان، معبرًا عن سعادته بلقائها، مقدمًا لها هدية “آيباد”، حيث فرحت به الطفلة بشكل كبير، مؤكدة أنها تحب المالكي كثيرًا.

وعقب ذلك أخذ المالكي الطفلة إلى بوليفارد وورلد، للاستمتاع بالأجواء هناك، وتجربة ركوب القارب في أكبر بحيرة صناعية في العالم، حيث قالت سلوان “أول مرة في حياتي أركبه”.

كما أحضر لها طبقًا من البطاطس اللذيذة لتتناوله، وتم التقاط الصور بالملابس المكسيكية، وتجربة أبرز الألعاب في بوليفارد وورلد.

برنامج إنساني

و”أمنية” برنامج إنساني أبطاله من الصغار، يعانون من مشاكل صحية تم اختيارهم من مستشفيات داخل المملكة، حيث يكون طفل واحد بطل كل حلقة سيعمل فريق العمل على تحقيق حلمه، ليكون هذا اليوم من أجمل الأيام في حياتهم.