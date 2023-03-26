السعودية اليوم / هيئة تطوير محمية الإمام عبد العزيز الملكية تحتفي بأسبوع البيئة السعودي "بيئتك تعرفك"



الرياض 04 رمضان 1444 هـ الموافق 26 مارس 2023 م واس

شاركت هيئة تطوير محمية الإمام عبد العزيز بن محمد الملكية في فعاليات أسبوع البيئة تحت شعار "بيئتك تعرفك"، بمناسبة أسبوع البيئة السعودي الذي تنظمه وزارة البيئة والمياه والزراعة ولمدة أسبوع.

وتضمنت المشاركة إقامة 7 حملات تطوعية للزراعة بمشاركة أكثر من 550 متطوعاً ومتطوعة، وقد جرى زراعة 7000 شتلة من أشجار الطلح النجدي والتي تتميز بقدرتها على تحمل الظروف المناخية. كما اشتملت مشاركة الهيئة على عدد من المنشورات التوعوية بأهمية الإسهام في التنمية البيئية من خلال المشاركة في أنشطة التشجير، والتطوع البيئي، وتعزيز التعليم، وأبرز السلوكيات الإيجابية عند التنزّه، بالإضافة إلى أبرز الزواحف البرية وخصائصها الطبيعية وآلية التعامل معها في بيئتنا الطبيعية، إلى جانب نشر فيديو تعريفي للتوعية بالسلوكيات الصحيحة للمحافظة على البيئة وتجنب السلوكيات الخاطئة عند التنزّه، ومنشور للتوعية بالإرشادات الصحيحة لزراعة الأشجار والخطوات الصحيحة قبل وأثناء وبعد الزراعة.

يذكر أن أسبوع البيئة هو مناسبة وطنية تشارك في تفعيلها مختلف القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية وتهدف إلى نشر الوعي البيئي المجتمعي وتحقيق الاستدامة البيئية والمحافظة على الموارد الطبيعية والحد من التلوث بمختلف أنواعه.

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17:27ت م

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