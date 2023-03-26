شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الهلال يقترب من الرحيل بالمريكاتو الصيفي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - اقترب أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، من الرحيل عن صفوف الزعيم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك مع اقتراب نهاية تعاقده.

إيجالو يقترب من الرحيل عن الهلال مجانًا

وكشفت تقارير صحفية على أن النجم النيجيري أوديون إيجالو، مهاجم الهلال، قد دخل الفترة الحرة في تعاقده مع الزعيم، والتي تمثل آخر 6 شهور في عقده، ما يحق له التوقيع لأي نادٍ آخر.

وأكدت التقارير عبر صحيفة "عكاظ" على أن إيجالو دخل الفترة مع نهاية يناير الماضي، إلا أن إدارة الهلال لم تحسم مسألة تجديد العقد حتى هذه اللحظة، علمًا بأن عقد اللاعب ينتهي مع الهلال في يوليو المقبل.

أرقام إيجالو مع الهلال في الدوري السعودي هذا الموسم

ويحتل إيجالو صدارة هدافي الهلال في الدوري السعودي للمحترفين موسم 2022-2023، برصيد 12 هدفًا، بالإضافة إلى تسجيل 7 أهداف خلال بطولة دوري أبطال آسيا.

وكان قد تعاقد الهلال مع إيجالو لمدة موسم ونصف، في يناير 2022، قادمًا من الشباب، وتمكن اللاعب من قيادة الهلال للتتويج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والمشاركة مرتين في كأس العالم للأندية، والفوز بالميدالية الفضية في نسخة 2022.