شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة كبرى في النصر بشأن إصابة نجم الفريق.. طالع التفاصيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، من عديد الإصابات خلال الفترة الحالية، الأمر الذي يثير قلق عشاق العالمي بالمباريات القادمة.

تفاصيل إصابة نجم النصر السعودي

وكشفت تقارير صحفية على أن اللاعب حمد آل منصور، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، يحتاج للخضوع إلى عملية جراحية في عضلات البطن، وفق الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب خلال الساعات الماضية.

وأكدت التقارير عبر صحيفة "الرياضية" على أن آل منصور خضع لفحص طبي بالآشعة، منذ يومين، على موضع إصابته في عضلات البطن، بأحد المراكز الطبية المختصة، ليقرر الطبيب حاجة اللاعب لإجراء عملية جراحية عاجلة في موضع الإصابة.

مدة غياب آل منصور عن المشاركة مع النصر

ويغيب آل منصور عن المشاركة مع النصر، لفترة تتراوح بين 3 و4 أسابيع، من أجل العلاج والتأهيل، قبل العودة إلى المران الجماعي.

وكان حمد آل منصور قد انتقل إلى صفوف النصر، في يونيو 2021، قادمًا من الاتحاد، بينما لم يشارك اللاعب في أي مباراة خلال الموسم الجاري، حيث يعد خارج حسابات المدير الفني رودي جارسيا.