شكرا لقرائتكم خبر عن من هو معلق مباراة الزمالك والبنك الأهلي في كأس الرابطة المصرية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث الكثير من عشاق الكرة المصرية والعربية لمعرفة من هو معلق مباراة الزمالك والبنك الأهلي في كأس الرابطة المصرية في المواجهة التي ينتظرها عشاق الكرة المصرية بوجه عام.

مباراة الزمالك والبنك الأهلي

وتقام اليوم الأحد الموافق السادس والعشرين من شهر مارس الجارى مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والبنك الأهلي في إطار دور الـ16 من بطولة كأس الرابطة المصرية في المباراة التي ستقام على ستاد القاهرة الدولي.

وتنطلق مباراة الزمالك والبنك الأهلي في تمام الساعة التاسعة والربع مساءًا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة العاشرة والربع بتوقيت المملكة العربية السعودية.

معلق مباراة الزمالك والبنك الأهلي

وأعلنت قناة أون تايم سبورت الناقل الوحيد لمباريات كأس الرابطة المصرية عن معلق مباراة الزمالك والبنك الأهلي حيث يتولى التعليق المعلق الرياضي مؤمن حسن عبر قناة أون تايم سبورت الآولى.