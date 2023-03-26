شكرا لقرائتكم روحانيات رمضان تجمع المقيمين في الباحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - يصوم المقيمون في منطقة الباحة شهر رمضان المبارك وسط أجواء من الألفة والمحبة التي تغمرهم ويمارسون عاداتهم وتقاليدهم اليومية، في حين يفضل الكثير منهم الإفطار في الحدائق والمنتزهات في مدن ومحافظات المنطقة خاصة مع اعتدال الأجواء.

أجواء روحانية جميلة

ومن خلال جولة وكالة الأنباء السعودية “واس” بالباحة في عدد من الميادين وأماكن العمل، التقت بالبعض منهم ممن عبروا عن ارتياحهم لصيام شهر رمضان المبارك في المنطقة، ومنهم المقيم موسى محمد من الجنسية السودانية الذي يعمل في المملكة طيلة 5 أعوام مضت مع عائلته، قائلًا إنه خلال الشهر الفضيل تسود أجواء من الآلفة والروحانية بين الجميع، كما أن الأجواء الرمضانية في المملكة قريبة من أجواء بلده “السودان” من حيث تبادل المأكولات والزيارات بين الأهل والأصدقاء.

عدم الشعور بالغربة

من جانبه، بين محمود نوح رجب من الجنسية المصرية الذي يعمل منذ ما يقارب من 15 عامًا بالمملكة، أنه اعتاد على صوم شهر رمضان المبارك في منطقة الباحة، مشيراً إلى تعدد أفعال الخير عبر المنصات المختلفة، إلى جانب مجالات العمل التطوعي.

وأفاد أنه اعتاد وأسرته على تناول وجبة الأفطار في الحدائق والمتنفسات خاصة مع اعتدال الأجواء التي تساعد على ممارسة رياضة المشي قبل الغروب.

فيما قال المقيم من الجنسية اليمينة ناصر أحمد :”إنه لا يشعر بالغربة في الأجواء التي يحفك بها أهالي المنطقة تشعرك أنك بين أهلك وأقاربك”.