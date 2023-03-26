شكرا لقرائتكم لقطات للأمطار الغزيرة على مطار الملك خالد الدولي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وثق مقطع فيديو متداول، هطول أمطار غزيرة اليوم الأحد، على مطار الملك خالد الدولي بالرياض.

أمطار غزيرة

وأظهر المقطع الذي نشرته قناة “الإخبارية”، أرضية المطار وهي تمتلئ بمياه الأمطار التي هطلت وسط حالة من التوقف للطائرات وظهور قوس قزح في السماء، بسبب الحالة الجوية غير المستقرة التي تشهدها الرياض، بسبب المنخفض الحركي الذي أثر على المنطقة.

وقال محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد بالباحة محمد الزهراني، إن هناك حالة جوية تشهدها معظم المناطق بسبب منخفض حركي قادم من الشمال، وأثر على المناطق الشمالية والرياض.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض والشرقية كذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان ونجران.

في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من منطقتي الجوف وتبوك، ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.