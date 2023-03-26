شكرا لقرائتكم محطات في حياة الراحل عبدالعزيز القصيبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - سلط برنامج الراحل في حلقة اليوم الرابع من رمضان 1444 الضوء على محطات من حياة رجل الأعمال الراحل عبدالعزيز القصيبي أحد رجال الأعمال البارزين في المملكة.

وخلال حلقة اليوم كشف رجل الأعمال عبدالرحمن الراشد أن الراحل عبدالعزيز القصيبي وإخوته قدموا العديد من الأعمال والمساهمات الخيرية والاجتماعية للمجتمع، مشيرًا إلى أن أسرتهم لم تكن أسرة اقتصادية أو تجارية فقط بل كان لهم العديد من المساهمات الاجتماعية التي سعت لخدمة المجتمع السعودي.

شخصية فذة

أما عبدالمحسن المشيقح فقال إن الراحل رجل الأعمال عبدالعزيز القصيبي كان من الشخصيات العملية الفذة ومع ذلك كان العمل الاجتماعي ومساعدة المحتاجين أهم من البيزنس بالنسبة لهم بالرغم من أنهم كانوا يمتلكون العديد من الشركات الكبرى في ذلك الوقت.

حب الناس

بدوره قال رجل الأعمال د.عبدالله المغلوث إن الراحل عبدالعزيز القصيبي كسب حُب الناس من خلال العمل الخيري والاجتماعي والإنساني، مشيرًا إلى أن الراحل كان يزور الوالد المغلوث وتربطه به علاقة قوية حيث كانت لديه رؤى تنموية اقتصادية وفي نفس الوقت لديه اهتمامات بتنمية الأحساء والمنطقة الشرقية ككل من خلال دعم الجمعيات والحضور الاجتماعي في معظم المناسبات ما أكسبه حب الناس.