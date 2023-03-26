شكرا لقرائتكم الشيخ العيسى: اختطاف التاريخ يتم عن طريق التأويل الفاسد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشف الشيخ الدكتور محمد العيسى رئيس هيئة علماء المسلمين صحة مقولة: “وما آفة الأخبار إلا رواتها”، موضحًا أنه شطر بيت للشاعر الشريف الرضي حيث قال فيه “وهم نقلوا عني الذي لم أفه به وما آفة الأخبار إلا رواتها”.

وأضاف العيسى خلال استضافته في برنامج “بالتي هي أحسن” المذاع على فضائية “إم بي سي”، أنه يقول إن من يشوه الأخبار هم رواتها إما كذبًا أو وهمًا، لافتًا إلى أن من أحسن الأقاويل في الأمر هو قول الله تعالى: “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ”.

آفة الحديث الكذب

وأشار إلى أن الحديث الذي روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم: “آفةُ الحديثِ الكذِبُ، وآفةُ العلمِ النِّسيانُ، وآفةُ الحِلمِ السَّفَهُ، وآفةُ العبادةِ الفَترةُ، وآفةُ الظُّرفِ الصَّلَفُ، وآفةُ الشَّجاعةِ البَغيُ، وآفةُ السَّماحةِ المنُّ، وآفةُ الجمالِ الخُيَلاءُ” لا يصح حيث تم تداوله ويحفظه الكثير وروي عن الإمام علي بن أبي طالب منقولًا عن النبي لكن سنده ضعيف ومعناه صحيح.

اختطاف التاريخ

وأكد أنه ليس هناك من أحد دخل في مشاكسات مع التاريخ إلا وخسر، موضحًا أن هناك بعض الناس حاولوا تلفيق نصوص دينية وليس فقط نصوصًا تاريخية، وعلى ذلك ربما يختطفه البعض.

وأشار إلى أن اختطاف التاريخ يتم عن طريق التأويل الفاسد من خلال التدليس والتمويه في قراءته، أو بعبارة أخرى “التوظيف المادي للتاريخ”.