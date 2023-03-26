شكرا لقرائتكم الشيخ المطلق: لا يجوز شراء الذهب بالتقسيط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أوضح الشيخ الدكتور عبدالله المطلق، المستشار في الديوان الملكي، عضو هيئة كبار العلماء السعودية، حكم شراء الذهب بالتقسيط.
وقال الشيخ المطلق ردًا على سؤال: هل يجوز شراء الذهب عن طريق التقسيط؟ بالقول إنه يشترط لبيع الذهب أن يكون يدًا بيد وفقًا لما جاء في الحديث النبوي الشريف، مشيرًا إلى أنه لا يجوز أن نشتري أو نبيع الذهب عن طريق التقسيط.
جاء ذلك في حلقة اليوم من برنامج فتاوى على قناة السعودية.
وفي وقت سابق أكد الشيخ المطلق أن المرأة لها حظها من الأجر خلال شهر رمضان، مشيرًا إلى أنه في الوقت الذي يجلس فيه الرجل في المسجد أو يقرأ القرآن تقوم الزوجة بالعمل في المطبخ، وربما تكون أكثر أجرًا من الرجال لأنها تعد الطعام لهم.
وقال في حلقة سابقة من البرنامج الرمضاني الشهير: في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك رجلانِ أحدهما يذهب يتكسب وأحدهما يطلب العلم على الرسول، فقال له صلى الله عليه وسلم: أخوك أفضل منك؛ لأنه يعمل لك.