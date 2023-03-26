4 دول عربية تتصدر سوق الألعاب الإلكترونية في المنطقة العربية

محمد بن مسعود - الدمام - يتطور سوق الألعاب الإلكترونية في العالم كله بصفة عامة، وفي العالم العربي بصفة خاصة. فلقد أصبحت سوق حديثة لها قاعدة جماهيرية كبيرة وملايين من المستخدمين من الدول العربية المختلفة. هي أيضًا تجلب ملايين الدولارات من الإيرادات، مما يجعل الاستفادة منها مردود قوي على الناتج المحلي. تعطي مجموعة من الدول العربية الكثير من الاهتمام بسوق ألعاب الفيديو، وتمكنت بالفعل 4 دول عربية، منها الكويت، من تصدر سوق الألعاب الإلكترونية في العالم العربي.

يتميز الوطن العربي بأنه واحد من أكبر أسواق ألعاب الفيديو الإلكترونية على مستوى العالم. بشكل خاص، يوجد أكثر من 66 مليون مستخدم في الدول الأربعة التي تتصدر هذه السوق وهي الكويت، السعودية، الإمارات ومصر حسب بعض الإحصائيات. من المتوقع أن يصل هذا العدد إلى 88 مليون مستخدم في هذه الدول الأربعة بحلول عام 2025.

في هذا السياق، يؤكد راين وارد، المدير السابق لشركة اكتيفيجين بليزارد، أن سوق ألعاب الفيديو الإلكترونية في دول الخليج والشرق الأوسط العربية تحظى بمجموعة كبيرة من اللاعبين النشطين أكثر مما تتمتع به الولايات المتحدة ودول أوروبا الغربية. يرجع راين السبب في ذلك هو أن الشباب هذه المنطقة العربية يمثلون الشريحة الأكبر من المواطنين، وهم الأكثر استخدامًا لألعاب الفيديو بصفة عامة.

وضعت بعض الدول العربية نصب عينيها مواكبة التقدم الذي يحدث في عالم الألعاب الإلكترونية في الغرب، ووجدت أن مواطنيها، وخاصة الشباب، من المستخدمين الدائمين لهذا السوق، وأن الشعب العربي يمثل مستهلك كبير لصناعة الألعاب الإلكترونية. لذا، اتجهت هذه الدول إلى وضع بنية تحتية تدعم مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذي يمثل الداعم الأساسي لهذه الصناعة. كان ذلك منذ سنوات، وبدأت هذه الدول جني ثمار الاستثمارات الضخمة التي وضعتها، ومازالت أيضًا تضخ المزيد منها وأبرز مثال على ذلك ما تقوم به السعودية ومصر والإمارات والكويت. هذا جعل منها الدول العربية التي تتصدر سوق الألعاب الإلكترونية في العالم العربي.

فلقد أصبحت الألعاب الإلكترونية أمرًا أساسيًا في حياة الكثيرين من المواطنين في الدول العربية. فهو مستهلك كبير لألعاب الفيديو، ويتوفر بين يديه كافة المواصفات التي تجعل منها صناعة حديثة ومؤثرة في الاقتصاد القومي لهذه الدول. فهناك اتصالات جيدة وسريعة بالإنترنت، تتوفر أجهزة الهاتف الذكي التي تمثل المصدر الأكثر شيوعًا في الترفيه عبر العاب الفيديو. يتوفر أيضًا مجموعة من أفضل مواقع كازينو اون لاين للاعبين العرب والتي تضم مئات ومئات من الألعاب الإلكترونية بشكل فوري بدون تحميل. يحصل المستخدم على جوائز نقدية عند الفوز في أي لعبة توفرها هذه المواقع، كما أنها تقدم خدمة عملاء احترافية ووسائل مختلفة للتعاملات المالية وغيرها من الخدمات المتكاملة. هذه العناصر ساعدت اللاعبين العرب في الوصول لألعاب الفيديو بشكل سهل وبسيط.

بدأت الكويت بالفعل في العمل على الاستثمار في مجال صناعة الألعاب منذ سنوات. فلقد أعدت بنية تحتية متقدمة، ووفرت اتصالات الإنترنت لجميع المواطنين في جميع أنحاء الدولة. تتوافر أجهزة الهواتف الذكية مع الغالبية العظمى من جميع المواطنين إن لم يكن جميعهم. فالمواطنين في الكويت لديهم قدرة شرائية كبيرة، وفئة الشباب تشمل شريحة كبيرة من عدد السكان.

فمن المتوقع أن تصل إيرادات سوق ألعاب الفيديو إلى أكثر من 96 مليون دولار أمريكي في الكويت بحلول عام 2023، وأن تنمو هذه الإيرادات بشكل سنوي بمعدل 6.98%. بناء على ذلك، قد يصل حجم هذا السوق في الكويت حوالي 125.90 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2027.

من جانبها، تمثل المملكة العربية السعودية مركز الألعاب الإلكترونية في المنطقة العربية. فمنذ سنوات، وضعت السعودية نصب أعينها الريادة في كافة المجالات ومنها صناعة ألعاب الفيديو الإلكترونية، ونجحت بالفعل في أن تكون رائدة هذا السوق خلال سنوات بفضل الجهود الكبيرة التي تبذلها في هذا السياق.

فلقد بلغ سوق الألعاب الإلكترونية في السعودية عام 2021 حوالي مليار دولار حيث تتمتع السعودية لعدد سكان كبير لديه القدرة الشرائية الكبيرة للترفيه عبر هذه الألعاب. إضافة إلى ذلك، تواصل المملكة الاستثمار في مجال صناعة ألعاب الفيديو حيث أطلق صندوق الاستثمارات السعودي شركة ألعاب سافي Savvy والتي تتضمن أكثر من شركة عالمية رائدة في مجال صناعة وبرمجيات الألعاب الإلكترونية وتنظيم الفعاليات المحلية والدولية الخاصة بها. من المتوقع، حسب بعض الخبراء، في أن تصل السعودية إلى مستويات عليا على سوق العاب الفيديو الإلكترونية العالمي.

الإمارات أيضًا لها مكانة كبيرة في الصناعة يجعلها واحدة من أهم الدول العربية التي تتصدر سوق الألعاب الإلكترونية. تشير بعض الإحصائيات إلى أن حجم هذه الصناعة في الإمارات وصلت مبلغ 288.10 مليون دولار في عام 2022.

سوق العاب الفيديو في مصر أيضًا يشهد انتعاشًا كبيرًا، وتمثل مصر واحدة من 4 دول تتصدر سوق صناعة العاب الفيديو في العالم العربي. تصل إيرادات مصر من السوق حوالي 681.30 مليون دولار أمريكي في عام 2022 حسب بعض الإحصائيات، وقد يصل هذا الرقم إلى 815.50 مليون دولار بحلول عام 2027، ويصل عدد اللاعبين إلى 44.8 مليون لاعب بحلول نفس العام. فوق ذلك، تعتبر مصر أكبر سوق من حيث عدد اللاعبين من بين الدول الثلاث الأخرى السعودية والكويت والإمارات.