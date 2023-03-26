السعودية اليوم / استبدال الصمام الأورطي لمريض باستخدام تقنية القسطرة التداخلية بحفر الباطن



حفر الباطن 04 رمضان 1444 هـ الموافق 26 مارس 2023 م واس

نجح مستشفى حفر الباطن المركزي ممثلاً بقسم قسطرة وجراحة القلب في إجراء أول عملية استبدال صمام أورطي عن طريق القسطرة بدون الحاجة لعملية قلب مفتوح لمريض سبعيني يعاني من ضيق شديد في الصمام الأورطي.

وأوضحت صحة حفر الباطن أنه تم استبدال الصمام الأورطي بصمام حيواني يعد من أحدث الصمامات المستخدمة عالميًا، أبرزها في جيل الصمامات القلبية والمستخدمة في مثل هذه الحالات عن طريق الشريان الفخذي الأيمن، مبينة أن ما يميز الصمام الحيواني عن الصمام المعدني أنه لا يعرض المريض لخطر تكون أي جلطات دموية على سطحه ولا تستدعي هذه التقنية إلى وصف أدوية السيولة للمريض على الدوام، مشيرة إلى أن العملية استغرقت حوالي ساعة ونصف وغادر المريض من المستشفى بحالة صحية ممتازة بعد 24 ساعة من التنويم.

يذكر أن وحدة جراحة وقسطرة القلب تزخر بالعديد من الكفاءات الطبية والتمريضية والتخصصات المساعدة التي أجرت العديد من عمليات القسطرة القلبية والإجراءات التشخيصية والعلاجية لأمراض القلب منذ افتتاحها في عام 2019م التي تمثل نقلة مهمة بالخدمات الصحية بالمحافظة , أسهمت في سرعة تشخيص ومعالجة الحالات المرضية.

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15:58ت م

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