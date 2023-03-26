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أكثر من 3000 عربة تنقُّل لخدمة قاصدي المسجد الحرام

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شكرا لقرائتكم أكثر من 3000 عربة تنقُّل لخدمة قاصدي المسجد الحرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تقدم الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، أرقى وأفضل الخدمات لقاصدي بيت الله الحرام من خلال العربات اليدوية المجانية والعربات الكهربائية.

أماكن العربات

وأوضح وكيل إدارة خدمات التنقل للشؤون الميدانية عبدالله الجهني، أن إدارة خدمات التنقل تقدم العربات المجانية في مواقع مختلفة داخل وخارج المسجد الحرام، حيث تتواجد خارجه عربات يدوية مجانية وتوجد في الساحة الشرقية وجياد والشبيكة، وعددها “2000” عربة تقدم للزائر والمعتمر، يعمل عليها موظفون لدفع العربات على مدار الساعة.

وأضاف أن العربات الكهربائية تتواجد في دور الميزان الأول في عدة مواقع في الساحة الشرقية والشبيكة وجبل الصفا وجسر جياد وسلم الأرقم والمروة، وعددها “1300” عربة كهربائية.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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