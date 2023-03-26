شكرا لقرائتكم أكثر من 3000 عربة تنقُّل لخدمة قاصدي المسجد الحرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تقدم الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، أرقى وأفضل الخدمات لقاصدي بيت الله الحرام من خلال العربات اليدوية المجانية والعربات الكهربائية.

أماكن العربات

وأوضح وكيل إدارة خدمات التنقل للشؤون الميدانية عبدالله الجهني، أن إدارة خدمات التنقل تقدم العربات المجانية في مواقع مختلفة داخل وخارج المسجد الحرام، حيث تتواجد خارجه عربات يدوية مجانية وتوجد في الساحة الشرقية وجياد والشبيكة، وعددها “2000” عربة تقدم للزائر والمعتمر، يعمل عليها موظفون لدفع العربات على مدار الساعة.

وأضاف أن العربات الكهربائية تتواجد في دور الميزان الأول في عدة مواقع في الساحة الشرقية والشبيكة وجبل الصفا وجسر جياد وسلم الأرقم والمروة، وعددها “1300” عربة كهربائية.