شكرا لقرائتكم الرياض تستضيف القمة العربية في مايو المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن الأمين العام المساعد، المشرف على شؤون مجلس الجامعة العربية، السفير حسام زكي، أنه من المنتظر أن تعقد القمة العربية الثانية والثلاثون بالمملكة في 19 مايو المقبل.

مشاورات المملكة والأمانة العامة

وجاء القرار عقب المشاورات التي قام بها الأمين العام للجامعة السيد أحمد أبو الغيط مع حكومة المملكة، وإفادة الأخيرة بترحيبها عقد القمة في التاريخ المشار إليه.

اجتماعات تحضيرية

وأضاف الأمين العام المساعد أن القمة ستسبقها عدة اجتماعات تحضيرية على مستوى كبار المسؤولين والوزراء تمهد لانعقادها على مدار 5 أيام.

تجدر الإشارة إلى أن العام الجاري من المنتظر أن يشهد أيضًا انعقاد كل من قمة عربية تنموية في موريتانيا والقمة العربية الإفريقية في الرياض.

وكانت أخر قمة عربية عقدت في الجزائر لأول مرة في نوفمبر 2022، بحضور عدد من القادة العرب.