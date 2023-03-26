شكرا لقرائتكم إتاحة محمية الوعول أمام الزوار والمتنزهين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، اليوم الأحد، إتاحة محمية الوعول أمام الزوار والمهتمين بالقيام بنزهة حقيقية في رحاب الطبيعة.

وقال المركز عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” إنه يمكن للراغبين في قضاء أوقات ممتعة بمحمية الوعول؛ التسجيل من خلال منصة “فطري” لإصدار “ترخيص زيارة”.

وشدد المركز على ضرورة الالتزام بالسلوك الإيجابي للتنزه في البرية، وذلك من خلال التخطيط المسبق والاستعداد للرحلة، والسفر والتخييم على المسطحات الصُّلبة، والتخلص السليم من النفايات، و ترك ما تجده كما وجدته، والالتزام بالإجراءات اللازمة عند إشعال النار، واحترام الحياة الفطرية، واحترام مشاعر سكان المجتمع المحلي والسكان الآخرين.