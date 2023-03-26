شكرا لقرائتكم ضبط 84 مخالفًا لنظام البيئة في عدة مناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن ضبط 84 مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة خلال أسبوع.

ونشرت الوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، فيديو يرصد ضبط المخالفين بعدة مناطق لإشعالهم النار ورعي الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي إلى جانب بيع وتخزين الحطب المحلي واستغلال الرواسب.

التفاصيل

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مخالفًا لنظام البيئة لإشعاله النار في المناطق المحمية في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، إلى جانب ضبط 61 مخالفًا لرعيهم 1449 متنًا من الإبل و975 رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى ضبط 8 مخالفين لنظام البيئة لنقلهم وبيعهم وتخزينهم حطبًا وفحمًا محليين بمنطقة المدينة المنورة، و14 مخالفًا لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص بمنطقتي المدينة المنورة وتبوك.