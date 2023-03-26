شكرا لقرائتكم رصد مخالفات عدم إفساح الطريق لسيارات الإسعاف آلياً بدءًا من اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت هيئة الهلال الأحمر السعودي بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، بدء تطبيق الرصد الآلي وتسجيل المخالفات للمتسببين في إعاقة سيارات الإسعاف بعدم إفساح الطريق لها، وكذلك لمن يقوم بتتبعها، وذلك ابتداء من اليوم.

يأتي ذلك بهدف المحافظة على الأرواح وتعزيز السلامة المرورية ورفع نسبة امتثال قائدي المركبات للمسارات المحددة، بما يسهم في رفع جودة وكفاءة الخدمات الإسعافية.

حملة توعوية

ويأتي هذا التطبيق عقب الحملة التوعوية التي أطلقتها مطلع فبراير الماضي تحت شعار #افسح_الطريق والتي تم نشرها من خلال منصات التواصل الاجتماعي بهدف توعية المجتمع بأهمية التعاون وإفساح الطريق لمركبات الإسعاف للمساعدة في إنقاذ الأرواح باعتبار أن مرورهم أولوية والدقيقة قد تكون سببا لإنقاذ الروح البشرية.

وحددت الهيئة مخالفات سيتم رصدها آلياً في هذه المرحلة تشمل، إعاقة حركة سيارات الإسعاف، أو تتبع سيارة الإسعاف، مؤكدة أن الهدف الرئيس من ذلك تعاون جميع مرتادي الطرق والإسهام في حفظ الأرواح.