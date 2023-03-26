السعودية اليوم / المؤسسة العامة للري تشارك في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه



الأحساء 04 رمضان 1444 هـ الموافق 26 مارس 2023 م واس

شاركت المؤسسة العامة للري ضمن وفد المملكة في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه الذي انعقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك خلال الفترة من ٢٢ إلى ٢٤ مارس الجاري، بورقة عمل قدمها مدير إدارة البيانات الدكتور محمد العمير، عن المشاريع والجهود المبذولة لتطوير قطاع الري بالمملكة سعياً لتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.

واستعرض الدكتور العمير خلال الجلسات الجانبية للمؤتمر عدداً من الموضوعات، شملت التحول الإستراتيجي لقطاع الري بالمملكة والتحديات والخطط الطموحة لتحقيق استدامة مياه الري، وأبرزت المبادرات والمشاريع النوعية التي تعمل عليها المملكة دعماً للأمن المائي والغذائي.

ويأتي ذلك في إطار حرص المؤسسة على المشاركة في المؤتمرات والندوات الدولية في مجال المياه بما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.

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15:50ت م

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