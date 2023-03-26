السعودية اليوم / وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان يعتمد دليل تسوير مواقع الأعمال الإنشائية التجارية



الرياض 04 رمضان 1444 هـ الموافق 26 مارس 2023 م واس

اعتمد معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، "دليل تسوير مواقع الأعمال الإنشائية التجارية"، الذي يهدف إلى تنظيم مواقع الأعمال الإنشائية للمباني التجارية ومظهرها الخارجي، من خلال تحديد مواصفات فنية لمتطلبات تسوير مواقع الإنشاءات في تلك المشاريع.

ويسهم الدليل في الحد من التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، وكذلك تخصيص حيز لتخزين مواد البناء المستخدمة في المشروع، وفصل أماكن العمل عن المحيط الخارجي، وحماية المشاة وقائدي المركبات من التعدي على الطرق والشوارع، وضبط وتنظيم مواقع الأعمال الإنشائية والترخيص لها وفق معايير موحدة، والحفاظ على الممتلكات الخاصة والحد من التعدي على المرافق العامة، إذ سيطبق هذا الدليل على المشاريع الإنشائية للمباني السكنية والتجارية والحكومية الصادر لها رخص بناء وفقا للتفاصيل الفنية والمعيارية في الدليل بجميع أنحاء المملكة.

ونشرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الدليل على موقع الوزارة الإلكتروني، حيث سيتم العمل به ابتداءً من 23 مارس 2023، كما أمهلت الوزارة المباني التجارية القائمة 3 أشهر لتصحيح أوضاعها، ويمكن الاطلاع على الدليل من خلال زيارة الرابط: https://www.momrah.gov.sa/sites/default/files/2022-12/dlyl-tswyr-mwaq-alamal-alanshayyt.pdf.

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15:47ت م

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