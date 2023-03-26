السعودية اليوم / سمو نائب أمير الرياض يستقبل أمين المنطقة



الرياض 04 رمضان 1444 هـ الموافق 26 مارس 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف أمين المنطقة, الذي قدم التهنئة لسموه بحلول شهر رمضان المبارك.

وبادل سموه التهنئة لأمين المنطقة، داعيًا الله جل جلاله أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة.

// انتهى //

15:38ت م

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