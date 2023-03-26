السعودية اليوم / سمو محافظ الأحساء يستقبل قائد قوة أمن المنشآت بالمحافظة



الأحساء 04 رمضان 1444 هـ الموافق 26 مارس 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء بمكتبه بمقر المحافظة اليوم، قائد قوة أمن المنشآت بمحافظة الأحساء العميد المهندس جعفر بن محمد الزهراني، بمناسبة تعيينه قائداً لقوة أمن المنشآت بالمحافظة.

وهنأ سموّه العميد المهندس الزهراني، سائلاً الله له التوفيق في مهام عمله.

ونوه سمو محافظ الأحساء بما يجده قطاع أمن المنشآت من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة - أيدها الله -، مشيداً بالجهود التي يبذلها منسوبو قوة أمن المنشآت بالمحافظة.

من جهته قدم قائد قوة أمن المنشآت بالمحافظة، شكره وتقديره لسموه على تهنئته وتوجيهاته السديدة، مثمناً دعم سموّه المستمر لجهود قوة أمن المنشآت.

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15:03ت م

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