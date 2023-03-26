

الجبيل 04 رمضان 1444 هـ الموافق 26 مارس 2023 م واس

انطلقت أمس فعاليات مهرجان ليالي الخير الرمضانية لعام 1444هـ بمدينة الجبيل الصناعية الذي تنظمه الهيئة الملكية بالجبيل ممثلةً بإدارة الخدمات الاجتماعية، لمدة 19 يوماً، بمشاركة عددٍ من جهات القطاع الخاص والقطاع غير الربحي، وذلك في المركز الثقافي بحي الفناتير.

وأوضح مدير إدارة الخدمات الاجتماعية للهيئة الملكية بالجبيل عادل الخضر، أن المهرجان يأتي ضمن اهتمام الهيئة في إيجاد بيئة اجتماعية جاذبة ومحفزة، وتنشيط الحركة السياحية والاقتصادية بالمدينة، وتفعيل البرامج والأنشطة الملائمة لروحانية هذا الشهر الفضيل حيث سيحظى المهرجان بجملة من الفعاليات المتنوعة والأركان الجاذبة، والأكلات الرمضانية التي تشتهر في شهر رمضان المبارك بمشاركة أكثر من 30 أسرة منتجة متنوعة النشاط.

ويتضمن المهرجان أركاناً متنوعة، وسوقاً رمضانياً، ومقهى ، وبوابة الخير، وجلسات ليالي الخير، ومساحة الطبخ المباشر، وحديقة العجائب، وألعاب المرح، والممر المضيء، وعربات الطعام والقهوة، بالإضافة إلى فعاليات الفلكلوريات الشعبية، والجلسات الشعبية، والحكواتي، والفوازير الرمضانية، والورش التفاعلية للأطفال، والمشاريع الخيرية، والمسابقات والجوائز والسحوبات اليومية والأسبوعية.

ويفتح المعرض أبوابه للزوار على فترتين، الفترة الأولى من الساعة 00:4 إلى 30:5 مساءً، وتخصص الفترة الأولى لسوق ليالي الخير الرمضانية، والفترة الثانية من 09:00 مساءً إلى 1.00 صباحاً، وتشمل جميع فعاليات المهرجان.

// انتهى //

15:01ت م

0111





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / انطلاق فعاليات مهرجان "ليالي الخير" الرمضانية بالجبيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.