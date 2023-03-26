السعودية اليوم / سمو نائب أمير منطقة الرياض يستقبل منسوبي الإمارة المهنئين بشهر رمضان المبارك



الرياض 04 رمضان 1444 هـ الموافق 26 مارس 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم، منسوبي إمارة منطقة الرياض الذين قدموا التهنئة لسموه بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وقد بادلهم سمو الأمير محمد بن عبدالرحمن التهنئة، سائلاً المولى عز وجل أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام وصالح الأعمال وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة.

// انتهى //

14:49ت م

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