السعودية اليوم / سمو أمير القصيم يبارك حصول مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي على جائزتين



بريدة 4 رمضان 1444هـ الموافق 26 مارس 2023م واس

بارك صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، حصول مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي بالقصيم ، على جائزتي أفضل مطار دولي للمطارات لأقل من 2 مليون مسافر ، وأفضل مطار دولي على مجموعة مطارات التجمع الثاني وتشمل 22 مطاراً ، وذلك خلال استقبال سموه بمكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة، مدير عام المطارات الوسطى محمد المجلاد، بحضور وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان .

ونوه سمو أمير القصيم بما تقدمه القيادة الحكيمة لتطوير المطارات الداخلية والدولية، من بينها ما يشهده مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي بالقصيم، مؤكداً أن تتويج المطار بمثل هذه الجوائز هو تأكيد على تطوير خدمات المطار وحجم الإقبال وفق ما بينته الإحصاءات التي أظهرت أن الحركة الجوية لمطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي بالقصيم، خلال عام 2022م شهدت أكثر من مليون و 100 ألف مسافر.

من جانبه أعرب مدير عام المطارات الوسطى عن خالص شكره وتقديره لسمو أمير القصيم نظير ما يحظى به مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي من اهتمام ومتابعة مباشرة من سموه ، لافتاً أن ذلك أسهم في تطور الخدمات التي يقدمها المطار لجميع المسافرين على مختلف الوجهات الداخلية والدولية .

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14:17ت م

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