شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يعلن تفاصيل إصابة نجم الفريق والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن نادي الهلال السعودي، عن تفاصيل إصابة نجم الفريق الأول لكرة القدم والتي تعرض لها خلال تدريبات الفريق بالساعات القليلة الماضية.

وأجرى سلمان الفرج قائد ونجم وسط فريق الهلال، أشعة على موضع إصابته في الحوض، لتحديد مدة وبرنامج العلاج، بعد تعرضه لإصابة في تدريبات الفريق، أمس الجمعة.

وأدى فريق الهلال، مساء السبت، مرانا اعتياديا، خلال فترة التوقف الدولية الحالية، استعدادًا لاستئناف منافسات الموسم الرياضي.

وبدأ المران بتدريبات بدنية ولياقية في صالة الإعداد البدني، قبل أن يفرض الجهاز الفني تدريبات لياقية باستخدام الكرة، واختتم مساعد المدير الفني إيميليانو دياز، المران الهلالي بمناورة فنية على جزء من الملعب.

ويواصل فريق الهلال، مساء اليوم الأحد تدريباته في مقر النادي، استعدادًا لاستئناف منافسات الموسم الرياضي عقب نهاية التوقف الدولي.