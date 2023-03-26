شكرا لقرائتكم خبر عن 3 عروض سعودية للتعاقد مع نجم برشلونة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، أن نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، تلقى 3 عروضًا من الدوري السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو الإسبانية"، أن سيرجيو بوسكيتس لاعب وسط برشلونة، تلقى 3 عروض من أجل الانتقال إلى الدوري السعودي في الموسم الجديد.

ومن المقرر أن ينتهي عقد بوسكيتس مع برشلونة في الصيف المقبل، ولم يوافق اللاعب على عرض التجديد حتى الآن والاستمرار داخل كامب نو.

وتابعت: "بوسكيتس حصل مؤخرا على 3 عروض سعودية، لكنه يفضل الدوري الأمريكي على الانتقال إلى المنطقة العربية، حيث تفاوض بالفعل مع إنتر ميامي من أجل الانتقال إلى أمريكا عبر صفقة مجانية".

واختتمت: "بوسكيتس حصل أيضًا على عرض من تورونتو، والعروض الأمريكية تتفوق على نظيرتها السعودية من حيث الأموال".