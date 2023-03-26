السعودية اليوم / أكثر من 3000 عربة تنقل لخدمة قاصدي المسجد الحرام



مكة المكرمة 04 رمضان 1444 هـ الموافق 26 مارس 2023 م واس

تقديم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أرقى وأفضل الخدمات لقاصدي بيت الله الحرام من خلال العربات اليدوية المجانية والعربات الكهربائية.

وأوضح وكيل إدارة خدمات التنقل للشؤون الميدانية عبدالله الجهني، أن إدارة خدمات التنقل تقدم العربات المجانية في مواقع مختلفة داخل وخارج المسجد الحرام، حيث تتواجد خارج المسجد الحرام عربات يدوية مجانية وتوجد في الساحة الشرقية وجياد والشبيكة، وعددها "2000" عربةٍ تقدم للزائر والمعتمر ، يعمل عليها موظفون لدفع العربات على مدار الساعة، مضيفاً أن العربات الكهربائية تتواجد في دور الميزان الأول في عدة مواقع في الساحة الشرقية والشبيكة وجبل الصفا وجسر جياد وسلم الأرقم والمروة، وعددها "1300" عربة كهربائية.

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13:38ت م

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