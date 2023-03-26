السعودية اليوم / أنشطة تدريبية لتعزيز مفاهيم التكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال في جامعة الأميرة نورة



الرياض 04 رمضان 1444 هـ الموافق 26 مارس 2023 م واس

نظَّم مركز الابتكار وريادة الأعمال في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الخميس الماضي، حزمة من الورش التدريبية الهادفة إلى تطوير المعارف والمهارات المتعلقة بالمصطلحات التقنية الحديثة، وتعزيز مفاهيم التكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال، بحضور 80 مستفيدة، وذلك في معمل كود بالجامعة.

وعقد المركز ورشة عمل "التجارة الإلكترونية في عصر الابتكار"، ركَّزت محاورها على تقديم نبذة عن التجارة الإلكترونية، والتحول الرقمي في

ونفَّذ المركز ورشة بعنوان "التحول الرقمي"، نُوقش فيها مفاهيم التحول الرقمي، وكيفية تحويل بعض الأعمال إلى رقمية، إضافة إلى ورشة "كيف تحول فكرة إبداعية إلى مشروع واقعي؟" عُرض فيها مفهوم الفكرة الإبداعية للمشاريع، والمنهجية المتبعة للتفكير الإبداعي، والتحديات والنتائج، واختتمت الحزمة التدريبية بورشة عمل "ابتكر بلا حدود".

ويأتي ذلك ضمن اهتمام مركز الابتكار وريادة الأعمال بتقديم ورش عمل تخدم أهداف جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الإستراتيجية، من خلال تعزيز مفاهيم الابتكار وريادة الأعمال، والعمل على تطوير ابتكارات، وإعداد جيل قادر على المنافسة المحلية والعالمية، والمساهمة الفعالة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وازدهار الاقتصاد الوطني.

//انتهى//

13:32ت م

0083



الرياض 04 رمضان 1444 هـ الموافق 26 مارس 2023 م واسنظَّم مركز الابتكار وريادة الأعمال في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الخميس الماضي، حزمة من الورش التدريبية الهادفة إلى تطوير المعارف والمهارات المتعلقة بالمصطلحات التقنية الحديثة، وتعزيز مفاهيم التكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال، بحضور 80 مستفيدة، وذلك في معمل كود بالجامعة.وعقد المركز ورشة عمل "التجارة الإلكترونية في عصر الابتكار"، ركَّزت محاورها على تقديم نبذة عن التجارة الإلكترونية، والتحول الرقمي في السعودية ، وأهم البرامج التي تعزز من التجارة الإلكترونية، ومستقبل التجارة الإلكترونية.ونفَّذ المركز ورشة بعنوان "التحول الرقمي"، نُوقش فيها مفاهيم التحول الرقمي، وكيفية تحويل بعض الأعمال إلى رقمية، إضافة إلى ورشة "كيف تحول فكرة إبداعية إلى مشروع واقعي؟" عُرض فيها مفهوم الفكرة الإبداعية للمشاريع، والمنهجية المتبعة للتفكير الإبداعي، والتحديات والنتائج، واختتمت الحزمة التدريبية بورشة عمل "ابتكر بلا حدود".ويأتي ذلك ضمن اهتمام مركز الابتكار وريادة الأعمال بتقديم ورش عمل تخدم أهداف جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الإستراتيجية، من خلال تعزيز مفاهيم الابتكار وريادة الأعمال، والعمل على تطوير ابتكارات، وإعداد جيل قادر على المنافسة المحلية والعالمية، والمساهمة الفعالة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وازدهار الاقتصاد الوطني.//انتهى//13:32ت م0083

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