السعودية اليوم / جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية تعلن عن فتح باب القبول للدراسات العليا



الرياض 04 رمضان 1444 هـ الموافق 26 مارس 2023 م واس

أعلنت جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية فتح باب القبول في برامج الدراسات العليا لمرحلتي الماجستير والدبلوم العالي للعام الدراسي 2023 ــ 2024م (1445هـ) بدءًا من تاريخ 19 مارس 2023م وحتى 6 إبريل 2023م، في عدد من التخصصات الأمنية والعدلية.

وشملت برامج الدراسات العليا التي تقدمها الجامعة، برنامج ماجستير الآداب في القانون الجنائي والعلوم الجنائية، وبرنامج ماجستير إنفاذ القانون، وبرنامج ماجستير العلوم في الأدلة الجنائية، وبرنامج ماجستير الآداب في علم الجريمة، وبرنامج ماجستير الأمن الوطني، وبرنامج ماجستير الجرائم السيبرانية والتحقيق الجنائي الرقمي، إضافة إلى برنامج الدبلوم العالي في الجرائم السيبرانية والتحقيق الجنائي الرقمي، وبرنامج الدبلوم العالي في مكافحة الإرهاب، والدبلوم العالي في حقوق الإنسان والعدالة الجنائية، وكذلك الدبلوم العالي في دراسات الأمن الوطني.

وأوضح نائب رئيس الجامعة الدكتور طارق بن صالح الريس أن الجامعة تسعى إلى التطوير والتحديث المستمر لبرامجها الأكاديمية، في إطار جهودها لتحقيق الريادة في تقديم برامج دراسات عليا متخصصة في المجالات الأمنية، مبيناً أنه تم خلال الفترة الماضية ـ وضمن مستهدفات خطتها الإستراتيجية- تطوير برامج الماجستير والدبلوم العالي من حيث المحتوى ومدة الدراسة وارتباط التخصص بالمجال الأمني، وقد تحقق ذلك من خلال مبادرات أكاديمية نوعية وشراكات فاعلة مع جامعات عالمية.

وأكد الريس أن الجامعة انطلاقًا من كونها الجهاز العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب، ومنظمة عربية تستضيفها المملكة العربية

واختتم الريس تصريحه بالتأكيد أن كل ما حققته الجامعة في مجال تخصصها جاء بتوفيق الله ثم بالدعم الكبير الذي تلقاه الجامعة من القيادة الكريمة في دولة المقر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير

يشار إلى أنه يمكن للراغبين في التقديم على برامج الدراسات العليا

استكمال نموذج القبول إلكترونيًا من خلال بوابة القبول عن طريق الرابط التالي:

https://nauss.edu.sa/ar-sa/admission/Pages/default.aspx

//انتهى//

13:29ت م

0082



الرياض 04 رمضان 1444 هـ الموافق 26 مارس 2023 م واسأعلنت جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية فتح باب القبول في برامج الدراسات العليا لمرحلتي الماجستير والدبلوم العالي للعام الدراسي 2023 ــ 2024م (1445هـ) بدءًا من تاريخ 19 مارس 2023م وحتى 6 إبريل 2023م، في عدد من التخصصات الأمنية والعدلية.وشملت برامج الدراسات العليا التي تقدمها الجامعة، برنامج ماجستير الآداب في القانون الجنائي والعلوم الجنائية، وبرنامج ماجستير إنفاذ القانون، وبرنامج ماجستير العلوم في الأدلة الجنائية، وبرنامج ماجستير الآداب في علم الجريمة، وبرنامج ماجستير الأمن الوطني، وبرنامج ماجستير الجرائم السيبرانية والتحقيق الجنائي الرقمي، إضافة إلى برنامج الدبلوم العالي في الجرائم السيبرانية والتحقيق الجنائي الرقمي، وبرنامج الدبلوم العالي في مكافحة الإرهاب، والدبلوم العالي في حقوق الإنسان والعدالة الجنائية، وكذلك الدبلوم العالي في دراسات الأمن الوطني.وأوضح نائب رئيس الجامعة الدكتور طارق بن صالح الريس أن الجامعة تسعى إلى التطوير والتحديث المستمر لبرامجها الأكاديمية، في إطار جهودها لتحقيق الريادة في تقديم برامج دراسات عليا متخصصة في المجالات الأمنية، مبيناً أنه تم خلال الفترة الماضية ـ وضمن مستهدفات خطتها الإستراتيجية- تطوير برامج الماجستير والدبلوم العالي من حيث المحتوى ومدة الدراسة وارتباط التخصص بالمجال الأمني، وقد تحقق ذلك من خلال مبادرات أكاديمية نوعية وشراكات فاعلة مع جامعات عالمية.وأكد الريس أن الجامعة انطلاقًا من كونها الجهاز العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب، ومنظمة عربية تستضيفها المملكة العربية السعودية (دولة المقر) فإن جميع برامجها الأكاديمية المتاحة للقبول 2023-2024م تقع ضمن التصنيف السعودي الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية، والتصنيف السعودي الموحد للمهن، كما أن برامج الأدلة الجنائية مصنفة مهنياً من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، مضيفًا أن البرامج الأكاديمية التي تقدمها الجامعة في مجال الجرائم السيبرانية والتحقيق الجنائي الرقمي موائمة لسايبر التعليم- الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بدولة المقر-.واختتم الريس تصريحه بالتأكيد أن كل ما حققته الجامعة في مجال تخصصها جاء بتوفيق الله ثم بالدعم الكبير الذي تلقاه الجامعة من القيادة الكريمة في دولة المقر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ يحفظهم الله ـ والدعم والاهتمام والرعاية من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب ورئيس المجلس الأعلى للجامعة وإخوانه أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب، كما أن الجامعة تأمل أن تسهم علاقاتها العربية الواسعة وشراكاتها الإستراتيجية الدولية في تطوير برامجها بما ينعكس إيجابًا على جهودها الهادفة لتحقيق تطلعات أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب وترسيخ أمن مجتمعاتنا العربية والمجتمع الدولي.يشار إلى أنه يمكن للراغبين في التقديم على برامج الدراسات العليااستكمال نموذج القبول إلكترونيًا من خلال بوابة القبول عن طريق الرابط التالي:https://nauss.edu.sa/ar-sa/admission/Pages/default.aspx//انتهى//13:29ت م0082

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