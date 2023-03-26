السعودية اليوم / سمو أمير منطقة جازان يستقبل منسوبي الإمارة المهنئين بشهر رمضان المبارك



جيزان 04 رمضان 1444 هـ الموافق 26 مارس 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان في مكتبه بالإمارة اليوم، وكلاء الإمارة ومنسوبيها ومحافظي المحافظات، الذين قدموا التهنئة لسموه، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وبادلهم سموه التهنئة، داعياً الله تعالى أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال ، وأن يديم على الوطن أمنه وأمانه واستقراره في ظل قيادته الرشيدة -أيدها الله-.

ووجه سمو الأمير محمد بن ناصر، الجميع، ببذل المزيد من الجهد والتفاني لخدمة المراجعين، وضرورة إنجاز المعاملات على وجه السرعة وفق ما نصت عليه الأنظمة واللوائح.

// انتهى //

13:21ت م

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