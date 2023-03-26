السعودية اليوم / بدء اجتماع توقيع إطار العمل الإقليمي وإطلاق الخطة العربية للوقاية من المخدرات بالجامعة العربية



القاهرة 04 رمضان 1444 هـ الموافق 26 مارس 2023 م واس

بدأ اليوم بمقر جامعة الدول العربية اجتماع توقيع برنامج إطار العمل الإقليمي للدول العربية 2023- 2028، بين جامعة الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وكذلك إطلاق الخطة العربية للوقاية والحد من أخطار المخدرات على المجتمع العربي.

وشارك في الاجتماع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة الدكتورة غادة والى، ووزيرة التضامن الاجتماعي المصرية نفين قباج.

وأكدت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة، في كلمتها خلال الاجتماع، أهمية الخطة العربية للوقاية والحد من أخطار المخدرات على المجتمع العربي، منوهة بالتعاون بين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وجامعة الدول العربية والدول العربية.

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13:17ت م

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