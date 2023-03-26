السعودية اليوم / الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تقبض على مخالفين لنظام أمن الحدود بحوزتهما نبات القات المخدر.



جيزان 04 رمضان 1444 هـ الموافق 26 مارس 2023 م واس

قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية بحوزتهما (44) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر بمحافظة العارضة، وتم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما،وإحالتهما لجهة الاختصاص.

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13:12ت م

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