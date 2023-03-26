شكرا لقرائتكم مركز الفلك: موعد صلاة الفجر في تقاويم الدول الإسلامية صحيح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - فنَّد مركز الفلك الدولي، الإشاعات التي تنتشر بين الفينة والأخرى التي تفيد بأن موعد صلاة الفجر في تقاويم الدول الإسلامية غير صحيح وأنه يؤذن بليل.

وشدد مركز الفلك الدولي عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، اليوم الأحد، أن ما تردد غير صحيح إطلاقًا، فالفجر الكاذب معروف ومعلوم لدى الخبراء، وهو يظهر قبل الزاوية 18 بكثير، تصل أحيانا إلى الزاوية 30، وهذا أمر معروف بالرصد المتواتر، ويعرفه أهل الاختصاص جيدًا.

مدعوم بالأرصاد والفلكيين

وأكد مركز الفلك أن موعد صلاة الفجر الموجود في معظم تقاويم الدول الإسلامية صحيح، وعلى سبيل المثال لا الحصر، فإن موعد صلاة الفجر المبين في تقاويم الدول التالية صحيح: السعودية ومصر والأردن وفلسطين وقطر والكويت والبحرين وسلطنة عمان والعراق واليمن والسودان وتونس والجزائر والمغرب وغيرها، وهو مدعم بالأرصاد القديمة والحديثة، ومدعم بقول الفلكيين والمؤقتين الحاذقين أمثال الصوفي والخوارزمي والبيروني والبتاني وابن الشاطر وغيرهم كثير”.