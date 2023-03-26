شكرا لقرائتكم المياه الوطنية تنتهي من تنفيذ مشروع الصرف الصحي بحي الشرائع في مكة المكرمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تواصل شركة المياه الوطنية تنفيذ مشاريعها التنموية لرفع الكفاءة التشغيلية للقطاعين المائي والبيئي، وتطوير البُنى التحتية في المدن التابعة لها وفق أعلى معايير الجودة والأداء.

وكشفت الشركة، عن انتهائها من تنفيذ مشروع الصرف الصحي بحي الشرائع في مكة المكرمة بتكلفة مالية بلغت (2.566.120) ريالًا، لتواصل بذلك سلسلة تنفيذ المشاريع، والدفع بعجلة التنمية تحقيقًا لرؤية المملكة 2030 في تلبية احتياجات المواطنين والسكان.

تمديد خدمات الصرف الصحي

وبينت الشركة أن المشروع المُنفّذ جاء استكمالاً لتمديد خدمة الصرف الصحي بحي الشرائع، والمتضمن تنفيذ أعمال شبكات الصرف الصحي بأطوال بلغت (2,267) مترًا طوليًا. موضحة أن المشروع يهدف إلى خدمة سكان المنطقة، وزيادة نسب التغطية بالخدمات، وتحسين الأعمال البيئية المقدمة.

وأكدت أنها تعمل بوتيرة متسارعة لتحقيق الرفاهية للمواطنين من خلال تنفيذ مشاريعها المائية والبيئية، وفق البرامج والخطط الاستراتيجية، والسعي لتطوير خدمات المياه والصرف الصحي، وزيادة نسب التغطية بهما عبر الشبكات في مكة المكرمة.