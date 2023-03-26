شكرا لقرائتكم وادي الدواسر تسجل أعلى درجة حرارة بـ 36 مئوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشف المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت وادي الدواسر أعلى درجة حرارة بـ 36 مئوية، فيما سجلت أبها أدنى درجة حرارة بـ 10 درجات مئوية.

الكبرى

وأوضح مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: وادي الدواسر 36 درجة مئوية، شرورة 35 درجة مئوية، جازان ونجران 34 درجة مئوية، القنفدة 32 درجة مئوية، مكة المكرمة وبيشة والخرج 30 درجة مئوية، الرياض وجدة والأحساء 29 درجة مئوية .

الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى، فجاءت كالتالي: أبها 10 درجات مئوية، طريف والقريات والباحة 11 درجة مئوية، حائل 12درجة مئوية، تبوك والطائف 13 درجة مئوية، عرعر وسكاكا والعلا 15 درجة مئوية، رفحاء 16 درجة مئوية، الدوادمي 17 درجة مئوية.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض والشرقية كذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان ونجران، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من منطقتي الجوف وتبوك، ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.