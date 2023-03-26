السعودية اليوم / قدوم شهر رمضان يرسم البهجة على وجوه الأطفال بمكة المكرمة



مكة المكرمة 04 رمضان 1444 هـ الموافق 26 مارس 2023 م واس

يتوق عموم المسلمين بهجةً وفرحاً بقدوم شهر رمضان المبارك، والتي تظهر دائمًا على مُحياهم وبين وجنات أسرهم وأطفالهم، وما يلبث الشهر الفضيل بالدخول، حتى تزدان العوائل المكية على وجه الخصوص، والسعودية بشكل عام، ببهجة أطفالهم بروحانية رمضان المبارك، ويعبرون عن فرحتهم باقتناء كل ما يبث في دواخلهم الفرح والسرور.

ويسارع الأطفال الخُطى في قضاء أوقاتهم بعد أدائهم صلاة العشاء والتراويح برفقة أبائهم وأمهاتهم، في الاستمتاع بأوقاتهم مع مختلف الألعاب، كالمراجيح والفرفيرة ونحوها، إلى جانب إظهار الأسر لزينة أطفالهم، من ملابس ونقش للحناء، وتعزيز ذلك بتربية الأطفال على القيمة العُليا لشهر القرآن منذ طفولتهم المبكرة، وذلك من تهذيب سلوكهم وأنشطتهم المتعددة عن طريق اللعب والترفيه والأنشطة المختلفة، وتنمية كل ماهو جديد لديهم في سبيل بث روح الإبداع والابتكار لدى فلذات أكبادهم.

وتحرص عموم الأسر على تشجيع أبنائهم على أداء الصلاة، وتشجيعهم على صلاة التراويح بحماس مع أفراد العائلة، وتشجيعهم كذلك على مساعدة الأهل في إعداد موائد الإفطار ومساعدة المحتاجين، وكذلك خلق الأثر النفسي والوجداني في أبنائهم طوال ليالي رمضان، وذلك عبر اقتناء فوانيس ذات طابع ملون مع شراء الأهلة وصنع الملصقات واللافتات الرمضانية، لتضفي رونقاً بديعاً وأجواءً خلاقةً داخل المنازل وبين الأسر.

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12:54ت م

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