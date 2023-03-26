السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الجوف يوجّه بسرعة إنجاز أعمال لجان العفو عن سجناء الحق العام في المنطقة إنفاذاً للتوجيه الكريم



سكاكا 04 رمضان 1444 هـ الموافق 26 مارس 2023 م واس

وجّه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، بانعقاد لجان تطبيق تعليمات العفو عن الحق العام الرئيسة والفرعية بالمنطقة لدراسة ملفات النزلاء والنزيلات الذين تنطبق عليهم ضوابط وشروط العفو، وذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ .

وتضمن توجيه سموه مواصلة لجان العفو بالمنطقة ومحافظاتها انعقادها واستمرار أعمالها على مدار الساعة، كما وجّه سموه الإدارة المختصة بالإمارة بمتابعة سير أعمال وإجراءات اللجان، لضمان سـرعة إنهاء معاملات الإفراج عن المستفيدين والمستفيدات من العفو الملكي وتطبيق التعليمات بكل دقة وفقاً لتطلعات القيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ في لم شمل السجناء بذويهم، مؤكداً سموه أن هذه اللفتة الإنسانية الحانية من خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - سيكون لها الأثر البالغ في نفوس المستفيدين بعد خروجهم ولم شملهم بأسرهم.

// انتهى //

12:25ت م

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