السعودية اليوم / سمو ولي العهد يهنئ رئيس جمهورية بنغلاديش الشعبية بذكرى استقلال بلاده



الرياض 4 رمضان 1444 هـ الموافق 26 مارس 2023 م واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية بنغلاديش الشعبية الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.

// انتهى //

12:09ت م

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الرياض 4 رمضان 1444 هـ الموافق 26 مارس 2023 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس محمد عبدالحميد، رئيس جمهورية بنغلاديش الشعبية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية بنغلاديش الشعبية الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.// انتهى //12:09ت م0057

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