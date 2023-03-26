شكرا لقرائتكم توقعات بامتداد السحب الرعدية للجنوب وهطول أمطار غزيرة اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن مركز طقس العرب أن آخر القراءات الجوية والناتجة عما يسمى بالمحاكاة الحاسوبية، توقعت تعمق الهواء البارد في طبقات الجو العليا على أجواء المملكة اليوم الأحد، ليتزايد تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي على أجزاء مختلفة من الشرقية والوسطى وبعض المناطق الغربية وتتسبب بهطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة، وجريان الوديان والسيول في بعض المناطق.

طقس الصباح

وقال المركز إنه يتوقع أن تمتد السحب الرعدية للجنوب تدريجيًا مع ساعات فجر وصباح اليوم الأحد، لتشمل بذلك أجزاء عدة من منطقة مكة المكرمة بما فيها العاصمة المقدسة والطائف وأحياء من محافظة جدة وبخاصة الشرقية منها.

وتشمل السحب الماطرة أجزاء مختلفة من القصيم وحفر الباطن وشرق منطقة الحدود الشمالية نواحي محافظة رفحاء، بالإضافة لأجزاء من شمال وشمال غرب منطقة الرياض إداريًا.

وتوقع المركز أن تكون هذه الأمطار متوسطة في أغلبها ومصحوبة بحدوث العواصف الرعدية في بعض الأوقات.

نشاط السحب

وهناك توقعات بتعمق الهواء البارد في طبقات الجو العليا على أجواء المملكة تدريجيًا مع ساعات نهار اليوم الأحد، وبالتالي يتسع نشاط السحب الرعدية ويطال أجزاء مختلفة من منطقة الرياض بما فيها العاصمة وشمال المنطقة الشرقية وحفر الباطن والمرتفعات الجنوبية الغربية، وتكون هذه الأمطار غزيرة أحيانًا ومصحوبة بحدوث العواصف الرعدية مما قد يؤدي إلى جريان للأودية والشعاب.

وتتركز الأمطار الرعدية ساعات المساء والليل على المنطقة الشرقية بما فيها الأحساء، ومع تحرك المنخفض الجوي في طبقات الجو العليا للشرق، تتحرك الأجزاء الماطرة شرقًا وتتركز حينها أي خلال ساعات المساء والليل على أجزاء مختلفة من المنطقة الشرقية بما فيها الأحساء.