شكرا لقرائتكم 6 مواقف داخلية تسهل الوصول إلى المسجد الحرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكدت الإدارة العامة للمرور أن المواقف الداخلية بالعاصمة المقدسة تسهل الوصول إلى الحرم المكي الشريف أثناء القدوم للعمرة أو الصلاة خلال شهر رمضان.

6 مواقف

وأوضحت الإدارة عبر إنفوجراف صادر عنها اليوم الأحد أنه يتم نقل ركاب السيارات المتوقفة فيها ويستمرون بالسير وصولًا للحرم، لافتًا إلى أن المواقف هي (موقف دقم الوبر، موقف الجمرات، موقف الأمير متعب، موقف كدي، موقف الرصيفة، وموقف الزاهر).

وقدمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي حزمة من الإجراءات الخدمية والميدانية والتشغيلية التي تعين قاصدي بيت الله الحرام على أداء مناسكهم في أجواء روحانية مفعمة بالإيمان، حيث تضمنت الخدمات الإشراف على الساحات، وعمليات التطهير والتعقيم، وخدمات التنقل، وخدمات تنظيم الدخول والخروج عند أبواب المسجد الحرام، وعمليات غسل كامل المسجد الحرام وتطهيره وتعطيره يوميًّا بأجود أنواع المعطرات.